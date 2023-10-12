أبقت منظمة أوبك المصدرة للبترول توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام والعام المقبل من دون تغيير عن توقعات الشهر السابق عند 2.44 مليون برميل يوميا في 2023 و2.25 مليون برميل يوميا في 2024.

وأشارت أوبك في تقريرها الشهري الذي صدر يوم الخميس إلى أنه "من المتوقع أن يعزز النمو القوي للاقتصاد العالمي في ظل التحسن المستمر في الصين من استهلاك النفط".

ورفع تقرير أوبك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام قليلا إلى 2.8% مقابل 2.7% في تقديرات الشهر الماضي، ولكن أبقت أوبك توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل من دون تغيير عند 2.6%.

وفيما يتعلق بإنتاج الدول الأعضاء وعددها 13 دولة، ارتفع إنتاج الدول إلى 27.75 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر، بارتفاع 273 ألف برميل يوميا عن أغسطس، بدعم من نيجيريا والسعودية والكويت.

وبلغ انتاج السعودية في سبتمبر، بحسب مصادر ثانوية، 9.00 ملايين برميل يوميا في سبتمبر مقارنة بـ 8.92 مليون برميل يوميا في أغسطس.

ومستوى إنتاج السعودية لسبتمبر هو قريب مما تعهدت به المملكة بأن يصبح إنتاجها في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

أما الكويت فوصل إنتاجها إلى 2.57 مليون برميل يوميا في سبتمبر مقابل 2.55 مليون برميل يوميا في أغسطس، بحسب تقرير أوبك.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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