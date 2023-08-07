تراجع صافي ربح شركة الزیت العربیة السعودیة أرامكو، بنسبة 37.89% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بضغط من انخفاض أسعار الخام.

ووفقا للبيانات المالية المرسلة من عملاق النفط السعودي لبورصة تداول الاثنين، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثاني من 2023 نحو 112.8 مليار ريال ( 30.08 مليار دولار) مقابل 181.6 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذا التراجع، بشكل رئيسي لتأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

وتراجعت إيرادات الشركة الفصلية إلى 402.56 مليار ريال، مقابل نحو 562 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 29.52% إلى 232.35 مليار ريال، مقابل 329.67 مليار ريال، خلال النصف الأول من 2022.

أما الإيرادات نصف السنوية، فتراجعت بـ 20.31% إلى 820.02 مليار ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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