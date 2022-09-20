قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في تصريحات الثلاثاء جاءت أيضا في بيان للشركة، إنه حتى إذا انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم فإن أزمة الطاقة لن تنتهي.

وتحدث الناصر، من منتدى للطاقة في سويسرا، وقال وفقا للموقع الرسمي للشركة، إن الزيادة في الاستثمار في النفط والغاز هذا العام قليلة ومتأخرة.

"انهارت استثمارات النفط والغاز بأكثر من 50% بين عامي 2014 والعام الماضي، من 700 مليار دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 300 مليار دولار. الزيادات هذا العام قليلة جدًا، ومتأخرة جدًا، وقصيرة الأجل جدًا،" حسب الناصر.

أشار الناصر إلى أنه لا تزال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثل 10% فقط من توليد الطاقة العالمية، وأقل من 2% من إمدادات الطاقة الأولية العالمية. حتى السيارات الكهربائية تشكل أقل من 2% من إجمالي عدد السيارات وتواجه الآن ارتفاع أسعار الكهرباء.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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