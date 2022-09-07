أعلنت شركة إيني الإيطالية في بيان الأربعاء، أنها وافقت على الاستحواذ على أعمال شركة بريتيش بتروليوم في الجزائر، بما في ذلك حصص في حقلين لإنتاج الغاز، هما عين أميناس وعين صالح.

وستزيد عملية الاستحواذ هذه من محفظة أصول إيني في الجزائر، بحسب بيان الشركة، كما ستفسح المجال – إلى جانب العقود الجديدة الموقعة مؤخرا – أمام فرص تطوير جديدة تركز بشكل أساسي على زيادة إنتاج الغاز.

وتشترك كل من شركة سوناطراك واكينور في تشغيل الأصول في عين أميناس وعين صالح اللتان تقعان في منطقة جنوب الصحراء.

وتخضع الصفقة - التي لم تذكر الشركة قيمتها - لموافقات السلطات.

ويأتي الإعلان فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الغاز بعيدا عن روسيا.

وتعمل إيني في الجزائر منذ عام 1981.

نبذة عن الامتيازين

- يقع الامتيازان في الصحراء الجنوبية للجزائر.

- بدأ إنتاج الغاز من امتياز عين صالح في 2004 ومن عين أميناس في 2006.

- بلغ إنتاجهما معا نحو 11 مليار متر مكعب من الغاز و 12 مليون برميل من المكثفات وغاز البترول المسال عام 2021.

-ستبلغ حصة إيني في عين أميناس 45.89% فيما حصتها في عين صالح 33.15%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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