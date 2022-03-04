منحت الحكومة التونسية تحالف تقوده شركة أيميا باور الإماراتية عقد لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة القيروان، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الجمعة.

تفاصيل المشروع

ستنتج محطة الكهرباء الجديدة 100 ميغاوات من الكهرباء، بحجم استثمار بنحو 100 مليون دولار، وفقا لوام.

ووقعت الشركة مع الحكومة، اتفاق آخر لشراء إنتاج المحطة من الكهرباء خلال العشرين عام القادمة.

وكانت رويترز نقلت عن مسؤول تونسي، قبل يومين، أن الحكومة منحت تراخيص لثلاث شركات دولية لإنتاج 500 ميغاوات من الكهرباء من مصادر متجددة، في مشروعات تبلغ قيمتها 410.41 مليون دولار وستوفر 2000 فرصة عمل.

ولا يوجد ما يؤكد ان العقد الحالي من ضمنهم أم لا.

نبذة سريعة عن أيميا باور

تعمل الشركة التي تتخذ من دبي مقر لها، في تملك وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، وتنتج حاليا نحو 2000 ميجاوات من الطاقة النظيفة من محطات شمسية ومحطات رياح في 15 دولة، بحسب موقع الشركة الإلكتروني ووام.

وتخطط لرفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 5000 ميجاوات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب وام.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)