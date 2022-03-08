

قالت شركة اكوا بارو في بيان للبورصة السعودية، يوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية الشراء لمشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة انتاجية قدرها 700ميغاوات والواقع في منطقة القصيم بالسعودية، باستثمارات نحو 1.7 مليار ريال ( 453.3 مليون دولار).

وستتولى الشركة تطوير وبناء وتشغيل محطة الرس للطاقة الشمسية بالرس، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية تم طرحه من قبل وزارة الطاقة، وستمتلك أكوا باور 40.1% من المشروع، وفقا للبيان.

وقد أرست وزارة الطاقة السعودية مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية ألف ميغاوات، الاثنين، حيث ستسهم المشروعات في تأمين احتياجات الطاقة لأكثر من 180 ألف منزل، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتمت ترسية الاتفاقية الأولى على شركة الرس للطاقة الشمسية والاتفاقية الثانية على شركة الغزالة للطاقة بحجم استثمار يقارب 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية 300 ميغاوات لمشروع سعد للطاقة الشمسية، الذي يقع في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ووقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة - المشتري الرئيس - اتفاقيتي شراء الطاقة مع التحالفين الفائزين بالمشروعين.

وشركة الرس للطاقة الشمسية مملوكة لتحالف يضم أكوا باور وشركة أس بي آي سي (SPIC) الصينية، وشركة المياه والكهرباء القابضة (WEHC) السعودية.

اما شركة الغزالة للطاقة فهي مملوكة لتحالف يضم شركات تابعة لجينكو باور العالمية.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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