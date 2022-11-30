أعلنت شركة أكوا باور السعودية عن توقيع اتفاقية بقيمة 1.75 مليار دولار لشراء الطاقة من محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية في مكة.

ووقعت شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية – وهي شركة المشروع التابعة لأكوا باور والشركة السعودية لشراء الطاقة على العقد الذي سيمتد إلى 35 عام، بحسب بيان أكوا على بورصة تداول يوم الأربعاء.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حوالي 44% من أسهم أكوا بعد أن أدرجت في البورصة في أكتوبر 2021، بحسب موقعها الإلكتروني.

تفاصيل المحطة الجديدة

وفي تغريدة، أوضح الصندوق أن شركة "بديل" وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وأكوا باور وقعتا اتفاقية لإنشاء المحطة التي اعتبرها أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقدر الطاقة الإنتاجية للمحطة بـ 2060 ميغاواط، بحسب أكوا والصندوق.

تأسست أكوا باور عام 2004 وهي مطور ومستثمر ومشغل لمحطات توليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتضم محفظتها حاليا 67 محطة قيد التشغيل أو البناء.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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