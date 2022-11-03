سجلت شركة أكوا باور لإنتاج المياه والكهرباء أرباح صافية في الربع الثالث بقيمة 341.7 مليون ريال (91.1 مليون دولار) مقابل خسائر بقيمة 26.9 مليون ريال في الربع نفسه من 2021.

وأرجعت الشركة في بيان مرسل لبورصة السعودية الخميس، التحول للربحية إلى عدة عوامل من بينها انخفاض تكلفة التطوير عن الربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات أكوا باور خلال الربع الثالث بنسبة طفيفة بلغت 0.5% إلى 1.262 مليار ريال مقابل 1.268 مليار ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

تأسست أكوا باور عام 2004 وهي مطور ومستثمر ومشغل لمحطات توليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتضم محفظتها حاليا 67 محطة قيد التشغيل أو البناء.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حوالي 44% من أسهمها بعد أن أدرجت في البورصة في أكتوبر 2021، بحسب موقعها الإلكتروني.

وفي بيان مرفق مع النتائج، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي للشركة "أتوقع أن نواصل أعمالنا بقوة خلال ما تبقى من العام، حيث نقترب بشكل كبير من تحقيق عدد قليل آخر من الإغلاقات المالية قبل نهاية العام".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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