قالت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، إن قيمة صادرات النفط في فبراير الماضي سجلت 8.54 مليار دولار بارتفاع شهري بنسبة 2.6% مقارنة بإيرادات بقيمة 8.323 مليار دولار في يناير.

وجاء ارتفاع الإيرادات النفطية للعراق رغم انخفاض كمية الخام المصدرة نتيجة ارتفاع متوسط سعر برميل النفط في ظل التوترات الجيوسياسية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وصدر العراق في فبراير 92.79 مليون برميل من النفط، مقابل 99.286 مليون برميل في يناير، بحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط العراقية.

وبلغ معدل تصدير النفط في فبراير 3.314 ألف برميل يوميا، بمتوسط سعر 92.083 دولار للبرميل، مقارنة متوسط سعر 83.83 دولار للبرميل في يناير.

وتتولى شركة سومو تسويق النفط الخام العراقي وتسويق المنتجات النفطية الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي، إضافة إلى استيراد المنتوجات النفطية التي يحتاجها العراق.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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