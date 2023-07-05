وقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري المصرية، العاملة في قطاعي العقارات والضيافة، عقدي شراكة مع مجموعة "هيلتون" العالمية بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك يوم الأربعاء.

وتطمح مصر -التي تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها التمويلية من العملة الأجنبية في ظل تراجع قيمة العملة المحلية- إلى زيادة إيرادات السياحة، التي تُعتبر من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

وبحسب عقدي الشراكة، ستُدير مجموعة هيلتون وتشغل فندقين بالقاهرة، الأول هو "دوبل تري" (Double Tree) في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون كايرو أولد سيتي بمنطقة سور مجرى العيون.

ووفق الاتفاق، فسيبدأ تشغيل فندق "دوبل تري" في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناح. فيما يتوقع أن يبدأ تشغيل فندق "هيلتون كايرو أولد سيتي" نهاية عام 2026، بسعة 218 غرفة وجناح.

ووقعت سيتي إيدج العقد نيابة عن وزارة الإسكان المصرية، والشركة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان ولبنك التعمير والإسكان.

وقال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، وفق بيان مجلس الوزراء، إن هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإعادة تخطيط عدد من المناطق في القاهرة، ضمن خطط استعادة الوجه الحضاري للقاهرة.

وخضعت منطقة مثلث ماسبيرو الحيوية، الواقعة في غرب القاهرة والمطلة جزئيا على نهر النيل، لعملية تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، تضمنت إزالة مناطق عشوائية منها.

ووفق بيان الأربعاء، فقد لفت رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن الفندقين الجديدين تم تشييدهما في منطقتين كانتا في الماضي "عشوائيتين" ومُسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، لكن تطوير المنطقتين شجع كُبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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