تتجه الكويت إلى إنهاء مسار خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، بعد نحو 18 عام من إقرار قانون لتحويلها إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة.

القرار الآن في يد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

تفاصيل

(بحسب تصريحات وبيانات رسمية)

كانت الحكومة أعلنت في 2008 نيتها خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية من خلال قانون بالشكل التالي: 35% لمستثمر استراتيجي، 40% للمواطنين في اكتتاب عام، 20% للجهات الحكومية و5% للعاملين، إلا أن هذه الخطة لم تُنفذ.

تم تعديل هذا في 2014، بسبب مصاعب مالية كانت تواجهها الشركة، ما استدعى استمرار دعم الدولة لها، كما ألزم القانون الحكومة بتمويل شراء أو استئجار طائرات جديدة وتطوير الأسطول قبل بيع حصة المستثمر الاستراتيجي، بهدف رفع قيمة الشركة عند تنفيذ الخصخصة.

تضمنت التعديلات أيضا أحكام لتنظيم أوضاع العاملين وحماية حقوقهم خلال عملية التحول.

تأسست شركة الخطوط الجوية الكويتية عام 1954 على يد رجال أعمال كويتيين، قبل أن تستحوذ الحكومة على 50% من أسهم الشركة في عام 1955 على أثر أزمة مالية، ثم اشترت بقية الأسهم في عام 1962، لتصبح مملوكة بالكامل للدولة، وفق الموقع الرسمي للشركة.

أعلنت الشركة خلال جمعيتها العمومية عن السنة المالية 2025 نجاحها في تقليص خسائرها بنسبة 13.6% لتبلغ حوالي 259 مليون دينار كويتي ما يعادل أكثر من 800 مليون دولار ، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% إلى 430.2 مليون دينار مقارنة بعام 2024.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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