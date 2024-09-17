توقع وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، ارتفاع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري إلى نحو 15.2 مليون سائح، حسب تصريحات في مؤتمر صحفي بالقاهرة الثلاثاء.



وتسعى مصر لزيادة إيرادات السياحة لتعزيز تدفقاتها من الدولار، ضمن جهودها للخروج من أزمة سيولة دولارية استمرت لسنوات وشهدت انفراجة بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرضها لـ 8 مليار دولار، وشراكة إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.



وتشير توقعات الوزير، إلى ارتفاع نسبته 2% على أساس سنوي، مقارنة بعام 2023 الذي كان قد شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة بعدد 14.906 مليون سائح.

(إعداد: صفية منير: تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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