





خلال 2021، ازدهرت العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان بشكل لم يكن يتخيله أكثر المتفائلون بعد توقيع اتفاقيات التطبيع العام الماضي. زيارات رسمية على أعلى المستويات، واتفاقيات تجارية وأمنية يتم الإحتفاء بها كما لو كان المزاج العربي الذي طالما رفض مجرد الإعتراف بإسرائيل في الماضي قد تغير 180 درجة.

المدهش أيضًا أن ذلك التطور في العلاقات تزامن مع موجة تضامن جديدة مع الفلسطينين حول العالم بعد أحداث حي الشيخ جراح في القدس، وما تبعه من قصف بين حماس وإسرائيل.

لكن يبدو أن القضية الفلسطينية لم تعد ما كانت عليه في وجدان العرب. هل تغير العالم؟ أم أن الشعوب تغيرت؟ ولماذا اختارت تلك الدول، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، الخروج للعلن والاحتفاء بالعلاقات في هذا الوقت تحديدًا؟

صامويل تادرس، الباحث في معهد هادسون بواشنطون بالولايات المتحدة يحاول الإجابة على تلك الأسئلة وأكثر.

زاوية حوار من إنتاج موقع زاوية عربي، إعداد وتقديم أحمد فتيحة، تحرير وتصميم صوت هبة الشريف.

(للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

© ZAWYA 2021