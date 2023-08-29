أعلنت مجموعة روشن للتطوير العقاري السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، في بيان يوم الثلاثاء، إطلاق مشروع "مرافي" في شمال محافظة جدة، لتحويلها إلى وجهة عالمية.

يأتي الإعلان عن المشروع الجديد فيما تسعى السعودية -وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم- إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط وإلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي بما في ذلك السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف المملكة رفع إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد عن 10%، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

ماذا نعرف عن مشروع مرافي؟

(بحسب بيان روشن المنشور على موقعها الإلكتروني)

مرافي هو مشروع سيضم بنى تحتية ومرافق عامة وترفيهية ومناطق سكنية وتجارية متكاملة، وقناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كم وبعرض 100 متر ستكون الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في مدن المملكة.

سوف يمتد المشروع على القناة المائية التي سيحيط بها مرافق عامة و ترفيهية وسكنية، وستضاهي القناة في مساحتها الواجهات البحرية في شيكاغو وستوكهولم وهامبورغ ووسط لندن.

وسيكون مشروع مرافي "أحد أضخم" المشروعات متعددة الاستخدامات، وسيتسع لأكثر من 130 ألف نسمة، ويهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وتحويل جدة إلى وجهة عالمية.

تهدف مجموعة روشن -التي تطور أحياء سكنية متكاملة في المملكة- إلى أن يكون مرافي مركز حضري إقليمي يجذب السكان والزوار على حد سواء.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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