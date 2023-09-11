قالت الرئاسة النيجيرية، يوم الاثنين، إن رئيس نيجيريا بولا تينوبو ونظيره الإماراتي محمد بن زايد وضعا، خلال اجتماع لهم في أبوظبي، لمسات نهائية على ما وصفته بأنه "اتفاق تاريخي" بموجبه ستستأنف شركة طيران الإمارات "على الفور" رحلاتها من وإلى نيجيريا.

وعلقت شركة طيران الإمارات سابقا رحلاتها إلى نيجيريا بسبب نقص الدولار في الدولة الإفريقية، وهو ما تسبب في عرقلة أعمال الشركة التي لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها من بيع التذاكر.

وأضافت الرئاسة النيجيرية، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن قرار استئناف الرحلات الجوية من وإلى نيجيريا يتضمن أيضا شركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني في الإمارات، وقالت إن استئناف رحلات الشركتين "لا ينطوي على أي مدفوعات فورية من الحكومة النيجيرية".

وذكرت الرئاسة أن الاتفاق بين البلدين يتضمن -من بين أمور أخرى- أن ترفع الإمارات "على الفور" حظر التأشيرات عن المسافرين النيجيريين.



وأشارت إلى أنه تم أيضا التوصل لتوافق حول إطار عمل سيشمل استثمارات جديدة بمليارات الدولارات في الاقتصاد النيجيري عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الدفاع والزراعة.

فيما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن رئيس نيجيريا بحث، خلال زيارته للإمارات، مع بن زايد مسارات التعاون بين البلدين وفرص تنميتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، والتنمية المستدامة والطاقة والعمل المناخي المشترك، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول المباحثات حتى وقت نشر هذا الخبر.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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