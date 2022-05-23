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تتواصل خسائر شركة الهندسة والبناء الإماراتية دريك آند سكل والتي تقوم بعملية إعادة هيكلة.
للمزيد : دريك آند سكل تتحول للخسارة في الربع الأول
وتسجل خسائر بنحو 52 مليون درهم في الربع الأول من 2022
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تتواصل خسائر شركة الهندسة والبناء الإماراتية دريك آند سكل والتي تقوم بعملية إعادة هيكلة.
للمزيد : دريك آند سكل تتحول للخسارة في الربع الأول
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