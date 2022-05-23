تحولت شركة دريك آند سكل انترناشيونال الإماراتية والتي تعمل في مجال الهندسة والبناء والمتعثرة منذ فترة للخسارة خلال الربع الأول من العام الحالي بضغط من انخفاض الإيرادات، فيما تعاني الشركة من تراكم الخسائر والديون.

وسجلت الشركة إيرادات تبلغ 24 مليون درهم مقابل 46 مليون درهم في الفترة المقابلة.

وفقا لبيانات الشركة المرسلة لسوق دبي المالي، يوم الاثنين، بلغت صافي الخسائر في الربع الأول 52 مليون درهم (14.2 مليون دولار) مقابل أرباح بقيمة 115 مليون درهم (31 مليون دولار) خلال الربع المقارن.

بررت الشركة الخسائر بعدة عوامل، بينها ارتفاع تكلفة تسليم المشروعات ما أدى لتسييل الضمانات البنكية.

وارتفعت الخسائر المتراكمة على الشركة إلى نحو 4.926 مليار درهم مقابل 4.874 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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