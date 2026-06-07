نما صافي أرباح شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصرية، المتخصصة في الخدمات المالية والمدرجة في بورصة مصر خلال الربع الأول من 2026، بنسبة 15.4%على أساس سنوي، بدعم من نمو الإيرادات، وفق بيانات رسمية صادرة عن الشركة لبورصة مصر.

يعود نشاط الشركة في مصر إلى عام 1998، وتم إدراجها في البورصة عام 2018، وهي تابعة لبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، وتعمل عدة أنشطة تتضمن: وساطة الأوراق المالية، والبحوث، إدارة الأصول، وتتواجد في دبي ونيويورك.

تفاصيل عن الأداء المالي

(وفق إفصاح الشركة للبورصة)

سجل صافي الأرباح العائد على مساهمي الشركة القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري 440.3 مليون جنيه (8.5 مليون دولار) مقابل 381.4 مليون جنيه بالفترة المماثلة لها في عام 2025، جاء ذلك نتيجة نمو الإيرادات.

ونمت الإيرادات الإجمالية للشركة خلال الربع الأول بنسبة 12.5% على أساس سنوي، لتسجل 2.7 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم تحقيق أرباح ناتجة عن فروق أسعار صرف العملات الأجنبية، ونمو الإيرادات التشغيلية.

وحققت الشركة ربح من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية بأكثر من 107 مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة بـ خسائر محققة بنحو 19.9 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لمستويات قياسية قرب 55 جنيه، نتيجة تداعيات حرب إيران والتوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي رفعت الطلب على العملة الأجنبية.

أما الإيرادات التشغيلية للشركة فارتفعت بنسبة 9.5% على أساس سنوي، لتسجل 2.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أمنية عاصم وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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