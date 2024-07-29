تدرس شركة إم إن تي حالا المصرية التوسع في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة من بينها السعودية وجنوب وشرق إفريقيا، بحسب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة منير نخلة خلال مؤتمر صحفي الاثنين.

وتوفر حالا المتخصصة في الخدمات المالية الرقمية والتي تأسست عام 2018 في مصر، عدة خدمات للدفع وتمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

"احنا لما بنبص على دول خارج مصر طبعا الخليج بشتى الدول اللي فيه وطبعا بالأخص أقوى سوق فيه وهو المملكة السعودية.. إفريقيا بوجه عام ويمكن جنوب وشرق إفريقيا بوجه خاص"، بحسب نخلة في رده على سؤال حول الأسواق المستهدفة للتوسع.

واستحوذت حالا على شركة Finans Tam التركية، ما زاد من أسواق عمل الشركة لتشمل الإمارات وباكستان وتركيا.

وقال نخلة "احنا بدأنا بالفعل بالعمل في الإمارات وحاليا بندرس أسواق أخرى نتحرك فيها خلال 12 شهر".

وتوقع نخلة أن تتخطى محفظة الشركة مليار دولار بنهاية العام خاصة مع تنفيذ صفقة الاستحواذ.

(إعداد: صفية منير، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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