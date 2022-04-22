قال مصدر لوكالة بلومبرغ يوم الخميس، إن جهاز أبو ظبي للاستثمار، أحد المستثمرين في تحالف يسعى لشراء شركة Ramsay Health Care Ltd الأسترالية مقابل 20.1 مليار دولار أسترالي (15 مليار دولار).



وقالت رويترز، إنه في حال نجحت الصفقة ستكون أكبر صفقة في أستراليا هذا العام، وتدير الشركة المستهدفة مستشفيات وعيادات في 10 دول في ثلاث قارات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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