وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، وشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.



وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، يوم الخميس، إن تكلفة المشروع تبلغ 5 مليار دولار، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، ويتوقع بدء الإنتاج في 2025.

ووفقا لمذكرة التفاهم، فإن شركة "سكاتك" ستتولى إقامة منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويا.



وسيتم تنفيذ المشروع بالقرب من ميناء العين السخنة ويتم نقلها على شبكة الكهرباء الوطنية، وفقا للبيان.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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