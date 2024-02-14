قال داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، إن استخدام الذكاء الصناعي في التخطيط الحضري للإمارة من خلال تقديم حلول وتوصيات دقيقة في تخطيط المدن، نتج عنه توفير التكلفة والجهد بنسبة 80%.

وجاء حديث الهاجري خلال كلمة باليوم الأخير من القمة العالمية للحكومات الأربعاء.

وأضاف الهاجري أن بلدية دبي أطلقت أول مشروع لتحويل النفايات العضوية إلى الوقود المستدام للطائرات والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي.

وجاء ذلك في إطار مؤتمر الأطراف لمواجهة تغير المناخ COP28، الذي استضافته دبي العام الماضي.

وقال الهاجري، إن استخدام الذكاء الصناعي، ساهم في تقليل التكلفة التشغيلية في العمليات بسماء دبي بنسبة 50% باستخدام طائرات بدون طيار. كما ينتج مشتل دبي الذي يعمل بالذكاء الصناعي وباستخدام المياه المعاد تدويرها 90 مليون شتلة سنويا.

وأشار مدير عام بلدية دبي، إلى أن القيمة السوقية للذكاء الصناعي عالميا بلغت نحو 200 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.9 تريليون دولار بحلول العام 2030.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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