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عادت تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماسنجر " المملوكة لشركة "ميتا" للعمل بشكل طبيعي بعد أعطال أبلغ عنها آلاف المستخدمين، بحسب المتحدث باسم شركة ميتا آندي ستون عبر إكس " تويتر سابقا".

وواجه مستخدمون في عدة دول منها دول عربية كتونس ومصر، مساء الثلاثاء، صعوبات في استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماسنجر ".

ونقل موقع قناة العربية السعودية، عن داون ديتيكتور المعني بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أن فيسبوك وإنستغرام تعطلا لدى آلاف المستخدمين.

واشتكى عدد من المستخدمين في عدة مناطق حول العالم من صعوبة الدخول لفيسبوك حيث تم تسجيل خروجهم ولم يتمكنوا من الدخول، بينما رفض إنستغرام العمل على الإطلاق، بحسب وسائل إعلام.

وقال ستون " في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في مواجهة الأشخاص صعوبة في الوصول إلى بعض خدماتنا. لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لكل من تأثر، ونعتذر عن أي إزعاج".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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