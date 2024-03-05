نقلت وسائل إعلام مصرية، أن خدمة الاتصالات والإنترنت الخاصة بإحدى شركات المحمول العاملة في مصر، تعطلت بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وتداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شبكة شركة فودافون مصر تواجه صعوبات في تشغيل تقنية الجيل الرابع 4G وأن الهواتف تعمل عند تعديل ضبط الشبكة على تقنية 3G.

وفودافون مصر، هي واحدة من 4 شركات اتصالات عاملة في السوق المصري، إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات و"أورانج مصر" و"اتصالات مصر"، ولدى المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45% في فودافون مصر.

(إعداد:ِ شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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