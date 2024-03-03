وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة المصرية على استثمار مبلغ في حدود 3 مليون دولار في شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية -العاملة في مصر- وشركاتها التابعة.

ووفق إفصاح من "بي إنفستمنتس" للبورصة المصرية يوم الأحد، يهدف الاستثمار إلى تمويل التوسعات الإقليمية لشركة بساطة القابضة.

ويشهد سوق المدفوعات المالية في الإلكترونية في مصر نشاط في السنوات الأخيرة مع تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وتوسع أخرى، لخدمة عدد السكان المتزايد في البلد.

وتعمل شركة بي إنفستمنتس القابضة في مجال الاستثمار برؤوس الأموال، ولديها محفظة تضم استثمارات في قطاعات منها العقارات، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والتصنيع والخدمات المالية غير المصرفية، بحسب موقعها الإلكتروني.

و"بساطة" هي واحدة من أبرز الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، وتقدم من خلال شركاتها التابعة أكثر من 3,200 خدمة مالية متنوعة -على رأسها المدفوعات الحكومية- وتخدم أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية، وفق بيانات سابقة للشركة.

وكانت "بساطة" أعلنت الأسبوع الماضي قبول عرض قدمته مع البنك الأردني الكويتي للاستحواذ على حصة 30% من شركة "مدفوعاتكم" للدفع الإلكتروني التي تعمل في الأردن.

يأتي استثمار "بي إنفستمنتس" في شركة بساطة، فيما كانت الشركة الأخيرة أعلنت الشهر الماضي أنها بصدد إتمام صفقة رفع حصة فودافون مصر في شركتين تابعتين لها من 10% تقريبا إلى 20% بعد موافقة البنك المركزي المصري على الصفقة، بعد شراكة بين "فودافون" و"بساطة" بدأت في عام 2022.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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