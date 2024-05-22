أعلنت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية المصرية، الاستحواذ على حصة في كل من أسهم شركتين للمدفوعات الرقمية، لكنها لم تذكر قيمة الصفقتين، وفق بيان لبورصة مصر الأربعاء.

وتتوسع الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية في مصر في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات ضمن منظومة الشموال المالي والمدفوعات الإلكترونية.

وقالت المجموعة في البيان إن الاستحواذ يأتي ضمن "أهداف الاستراتيجية الاستثمارية التي تتبناها المجموعة لتعظيم القيمة والعائد للمساهمين،" وتوسيع نطاق الوصول لشريحة كبيرة من العملاء، كما سيعمل التحالف الجديد على تقديم طرق وخدمات دفع جديدة في السوق.

وتأسست إي فاينانس، في 2005 كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وتولت بناء وتشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية.

تفاصيل الاستحواذ

(وفق بيان الشركة)

-استحوذت إي فاينانس على 25% من أسهم شركة الأهلي ممكن - التابعة للبنك الأهلي المصري الحكومي - وهي شريك حصري لتطبيق الدفع الإلكتروني "انستا باي" وتقدم 700 خدمة دفع وتخدم 90 ألف تاجر، ويبلغ عدد المستخدمين 5 مليون مستخدم ينفذون 750 مليون معاملة سنويا، وتبلغ قيمة متحصلاتها 36 مليار جنيه سنويا مع خطط لمضاعفتها.

- استحوذت إي فاينانس على 13% من شركة إيزي كاش للمدفوعات الرقمية، التي حصلت على رخصة من البنك المركزي في 2019 وتمكنت من الحصول على عقود حصرية للمدفوعات وتستهدف الوصول إلى 95 ألف تاجر في الـ 3 سنوات المقبلة، ويعد البنك الأهلي مساهم استراتيجي بالشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا