ارتفع صافي ربح شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، العاملة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية والمدرجة في البورصة المصرية، بنحو 89% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، بدعم نمو المبيعات ومكاسب من فروق سعر الصرف، بحسب القوائم المالية للشركة المرسلة للبورصة الاثنين.

تأسست "موبكو" عام 1998، وأُدرجت الشركة في البورصة المصرية عام 2015، وتتوزع ملكيتها بين جهات حكومية مصرية وصناديق استثمار سعودية وإماراتية. تعمل في إنتاج الأسمدة، وتعد اليوريا منتجها الرئيسي بإنتاج سنوي نحو مليوني طن إلى جانب الأمونيا، وتصدر جزء من إنتاجها إلى أوروبا، أمريكا اللاتينية، آسيا، إفريقيا وأمريكا الشمالية.

تفاصيل الأداء المالي

(وفق بيانات رسمية)

بلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال الربع الأول من 2026 نحو 5.3 مليار جنيه (نحو 101.3 مليون دولار) بارتفاع نحو 89% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ارتفاع الأرباح الصافية بدعم من نمو المبيعات بنحو 30% على أساس سنوي، لتسجل 8.2 مليار جنيه، إضافة لتحقيق أرباح فروق ترجمة أرصدة بعملات أجنبية.

وخلال الربع الأول من العام، ارتفع سعر صرف الدولار لمستويات قياسية نتيجة ضغوط على الجنيه بسبب تداعيات حرب إيران التي اندلعت نهاية فبراير، وتسببت في خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية. وارتفع سعر الدولار من مستوى 47 جنيه قبل الحرب لقرب مستوى 55 جنيه. ويتداول حاليا فوق 52 جنيه.

وسجلت الشركة صافي أرباح ناتجة عن تغيرات سعر الصرف بنحو ملياري جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل خسائر بنحو 100.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2025.

