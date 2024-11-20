تستهدف شركة الظاهرة - مصر الزراعية، وهي شركة تابعة لشركة الظاهرة الإماراتية الاستحواذ على 80 ألف فدان جديدة في مدينة توشكى جنوب مصر لاستصلاحها، وفق ما قاله رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية.

تعمل الشركة المصرية في قطاع زراعة واستصلاح الأراضي وإنتاج وتجارة المحاصيل والأعلاف، ولديها أراضي ومشروعات في عدة مناطق بمصر منها توشكى.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لزيادة إنتاجها المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات لدعم مواردها الدولارية.

وشركة الظاهرة الأم مقرها أبوظبي، ومملوكة بنسبة 50% من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، وهي بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي.

وقال توفيق، لزاوية عربي، إن الشركة تنوي أن تستثمر "نحو 200 مليون دولار تقريبا" في المرحله الأولى من مشروع الأرض الجديدة.

وأضاف: "تكلفة الاستثمار الإجمالية سوف تُحدد حسب تواجد البنية التحتية والمرافق التي بالمشروع أم لا.. الـ 200 مليون دولار يعتبر رقم تقريبي بخلاف ثمن الاستحواذ على الأرض".

وتكلفة الاستحواذ على الأراضي لا يمكن تحديدها حاليا لأنها تختلف من موقع لموقع داخل توشكى، وفق توفيق الذي أشار إلى أنه "في حالة أن التعاقد من خلال حق انتفاع، سوف يتم احتساب قيمة إيجارية سنوية لمساحة الأرض".

توشكى

تخطط الشركة لاستثمار نحو 8 مليون دولار للتوسع في استصلاح أراضي في توشكى بخلاف الأرض الجديدة التي تنوي الاستحواذ عليها، وذلك ضمن خطة إجمالية لاستثمار 30 مليون دولار في مشروعاتها بمصر خلال 3 سنوات، حسب توفيق.

يقع مشروع توشكى في جنوب مصر، وأُطلق خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لاستصلاح أراضي تدعم التوسع الزراعي في مصر لكنه لم ينجح حينها حتى أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام به بهدف استصلاح وزراعة 485 ألف فدان.

لدى شركة الظاهرة - مصر التي تأسست في 2007، نحو 37 ألف فدان في توشكى، استصلحت منها 25 ألف فدان.

تزرع الشركة محاصيل الموالح والقمح، وتعتمد في توريد القمح بشكل أساسي على البيع للحكومة المصرية بواقع 450 ألف طن خلال آخر خمس سنوات. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

تفاصيل الاستثمارات الجديدة

(وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة)

- تخطط الشركة لاستثمار 30 مليون دولار في مشروعاتها التوسعية بمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويمكن تقسيمها كالتالي:

- 15 مليون دولار في تحديث أسطولها الزراعي من آلات ومعدات.

- 8 مليون دولار لاستصلاح أراضي في مشروع الشركة الزراعي بتوشكى.

- 4 مليون دولار سيتم تخصيصهم لتحديث نظم الري، والبنية التحتية، وغيرها.

- 3 مليون دولار لتوسعة محطة فرز المحاصيل داخل مشروع الشركة الزراعي بمنطقة الصالحية بدلتا مصر.

- سيتم توفير هذه الاستثمارات من خلال التمويل الذاتي من الشركة الأم في الإمارات.

(إعداد: صفية منير وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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