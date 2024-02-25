تستهدف شركة السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية المصرية أن تبلغ صادراتها خلال العام الجاري 60% من الإنتاج ارتفاعا من 50% في عام 2023، على أن تصل إلى 70% في عام 2025، وفق ما قاله أشرف العسال الرئيس التنفيذي للشركة يوم الأحد.

والسويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية هي واحدة من شركات مجموعة السويدي إليكتريك المصرية -أحد أكبر مصنعي الكابلات في الشرق الأوسط- وتختص بتصنيع المحولات.

وقال العسال، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد للإعلان عن منتج جديد، إن حجم إنتاج الشركة بلغ العام الماضي 120 مليون دولار، ومن المخطط أن تصل صادرات الشركة إلى 70 مليون دولار العام الجاري، على أن ترتفع إلى 80 مليون دولار في 2025.

وأضاف أن صادرات الشركة تتواجد في عدد من الأسواق في إفريقيا وآسيا وأوروبا ودول الخليج، مشيرا إلى أن الشركة بدأت مؤخرا أيضا التصدير إلى السوق الأمريكي لكن بحجم تصدير ضئيل.

ولفت إلى أن الشركة ستركز في الفترة المقبلة على تعزيز صادراتها إلى الولايات المتحدة ودول منطقة البلقان.

وقال إن أزمة الدولار بالنسبة للمُنتج في السوق المصري رفعت تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة، لكنه لم يحدد حجم الارتفاع.

وتعاني مصر المعتمدة على الاستيراد من نقص في السيولة الدولارية في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا -التي اندلعت في فبراير 2022- وأثر شح الدولار على قدرة المصنعين والمستوردين على استيراد المواد الأولية والمنتجات من الخارج.

وفاقم أزمة الدولار تأثر إيرادات قناة السويس -وهي أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر- سلبا بالتوترات في البحر الأحمر على خلفية الحرب في غزة، والتي تسببت في اضطراب حركة الشحن الدولية.

لكن الحكومة وقعت يوم الجمعة الماضي صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ الحكومية الإماراتية لمشروع بمنطقة رأس الحكمة في مصر، تتوقع أنه سيحسن أزمة نقص السيولة الدولارية ويعزز استقرار الاقتصاد.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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