

تستهدف شركة بيتي للصناعات الغذائية المصرية، زيادة مبيعاتها خلال العام الجاري بنحو 15 إلى 20% على أساس سنوي، مع التوسع في التصدير، وفق مع قالته غادة فؤاد رئيسة قطاع الشئون المؤسسية والاتصال بالشركة لصحفيين في القاهرة الثلاثاء.



وتأسست بيتي عام 1998 وهي تابعة بشكل كامل منذ 2023 لمجموعة المراعي السعودية والمسجلة في البورصة السعودية، وتعمل الشركة في إنتاج العصائر ومنتجات الألبان ولديها ما يقرب من 100 منتج.



وتبلغ حصة الشركة السوقية نحو 30% من هذا القطاع في مصر، وتستهدف زيادة صادراتها إلى 55 مليون دولار خلال العام من نحو 35 مليون دولار في 2023.

وتصدر الشركة منتجاتها إلى 45 دولة حول العالم بينها 21 دولة في إفريقيا.

وتلجأ الشركات المصرية للتوسع في التصدير لمواجهة التأثيرات الناتجة عن ارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه، وتوفير موارد دولارية لاستيراد المواد الخام. وتعتمد الصناعات الغذائية في مصر بشكل كبير على استيراد المواد الخام.

وتوسعت الشركة في الإنتاج بإضافة 6 خطوط إنتاج ما بين 2022 و2023، فيما تخطط لإضافة خطوط إنتاج أخرى بحلول نهاية العام الجاري، وفق فؤاد على هامش معرض لشركات الصناعات الغذائية والتغليف.

وأضافت "دخّلنا 6 خطوط جديدة في 2022 و2023..شغالين على استثمارات أكثر إن شاء الله آخر 2024 في خطوط جديدة".

ولم تفصح فؤاد عن حجم الاستثمارات المرصودة لتلك التوسعات، لكنها قالت إن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ 5 مليار جنيه (105.2 مليون دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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