وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تعمل في تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية بهدف التصدير، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، الخميس.

وتسعى مصر لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، بعد أن توصلت لصفقات وتمويلات تساعد في تخفيف أزمة سيولة دولارية عانت منها لسنوات نتيجة الحرب في أوكرانيا والتوترات في المنطقة وآخرها الحرب الإسرائيلية على غزة. كما تسعى الحكومة لزيادة الصادرات كأحد موارد النقد الأجنبي.

وبحسب البيان، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية "بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادي بالعملة الأجنبية،" وأثرها أيضا لتشغيل وتدريب العمالة.

تفاصيل المشروع

(وفقا للبيان)

- ستكون المنطقة الحرة الخاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة

- ستكون على مساحة 51,150 متر مربع، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بالبحر الأحمر

- ستعمل في تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على كافة التراخيص والموافقات من الجهات المختصة

- تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويا لخارج البلاد

- تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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