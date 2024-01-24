وقعت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، يوم الأربعاء، اتفاقية ثلاثية للاستثمار مع تحالف "مصري أجنبي" للتعاون في تأسيس شركة لإقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات ليدخل في صناعات جديدة، وفق بيان للوزارة.

ويقصد برفع تركيز خام الفوسفات هو إزالة الشوائب وزيادة تركيز الفوسفات في خام الفوسفات المستخرج من المناجم إلى الحدود التجارية المعمول بها.

ووفق البيان، يضم الاتفاق شركة "النصر للتعدين" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية المصرية، وشركة "ويلسون" الهندية، ومجموعة "الصافي" المصرية.

ولم يذكر البيان حجم رأسمال الشركة الجديدة، أو التكلفة المتوقعة للمشروع أو الفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء منه.

وتسعى مصر إلى جذب الاستثمارات للتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية وتنشيطها، في وقت يعاني فيه البلد من نقص متزايد في النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ما سبب ارتفاع الدولار وانخفاض العملة المحلية.

وسيخدم المشروع عدة صناعات خاصة مصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.

وتعمل شركة "النصر للتعدين" في مجال استخراج وتسويق الفوسفات، ولديها تراخيص لـ 28 منجم جديد. وتمتلك الشركة خام الفوسفات اللازم لأغراض نشاط الشركة الجديدة التي ستعمل في رفع تركيز الفوسفات.

وتمتلك شركة "ويلسون" التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتشغيل مصنع رفع تركيز خام الفوسفات الذي سيتم إنشاؤه.

أما شركة "الصافي" فستكون شريك في الاستثمار بالشركة الجديدة المقرر تأسيسها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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