أعلنت شركة ناف للعلف للصناعة السعودية، والمدرجة ببورصة السعودية، إنهاء تعاقد مع شركة مزارعنا للدواجن لتصنيع أعلاف تسمين الدواجن، بسبب تغير سياسة التسعير الناتجة عن الأحداث الحالية في المنطقة، وفق بيان من ناف للبورصة الثلاثاء.

كانت الشركتان قد وقعتا اتفاق بقيمة تقديرية 55 مليون ريال سعودي (14.7 مليون دولار)، في سبتمبر الماضي، لتصنيع أعلاف تسمين الدواجن، لمدة عام قابلة للتجديد.

وتسببت حرب إيران الممتدة للأسبوع السادس على التوالي، في ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن، ما رفع من تكلفة مستلزمات الإنتاج وزاد من الضغوط التضخمية. وقد أعلنت عدة شركات خليجية تضرر أعمالها بسبب تداعيات الحرب.

وتعمل ناف منذ تأسيسها في 2015 في صناعة الأعلاف، وهي مدرجة في بورصة السعودية منذ العام الماضي.

"تم الاتفاق بين طرفي العقد على انهاء العقد بالتراضي.. وذلك نتيجة للظروف الاستثنائية، حيث أن سياسة التسعير بالعقد لا تتناسب مع الظروف الحالية والراهنة،" وفق بيان ناف الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهدف حماية هوامش ربحية الشركة وضمان استقرار عملياتها التشغيلية في ظل الظروف الراهنة.

ووفق البيان، اتفق الطرفان على استمرار العلاقة التجارية من خلال أوامر شراء دورية، يتم تنفيذها وفقا لاحتياجات شركة مزارعنا للدواجن وإمكانيات الشركة المتاحة.

ومن المتوقع أن يظهر أثر تحول العلاقة التعاقدية إلى أوامر شراء دورية على إيرادات عام 2026، وفق بيان ناف، لكنها لم تحدد حجم التأثير المتوقع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

