استحوذت شركة غذاء القابضة الإماراتية لتجارة السلع الاستهلاكية -التابعة للشركة العالمية القابضة- على حصة إضافية 12% في شركة مزارع العين للإنتاج الحيواني، وسط زخم متزايد للاستثمار في قطاعات وأنشطة غير نفطية في الدولة الساعية لتنويع اقتصادها.

تم الاستحواذ من خلال شركة واس للاستثمار التجاري -التابعة لغذاء القابضة- مقابل 61 مليون درهم ( 16.6 مليون دولار) وفق إفصاح لسوق أبو ظبي للأوراق المالية الجمعة.

والحصة الإضافية تعزز من ملكية غذاء القابضة لتصبح مالكة لغالبية أسهم مزارع العين.

وفق إفصاح سابق من الشركة، ففي أبريل 2023، استحوذت غذاء القابضة على شركة دبليو أيه أس كوميرشل انفسمنت بالكامل، وهي شركة قابضة ومقرها الإمارات، وتمتلك 51% في مزارع العين للإنتاج الحيواني.

نبذة عن الشركات

غذاء القابضة: هي شركة قابضة مقرها أبوظبي وتابعة لـ "العالمية القابضة IHC" تأسست عام 2002، ولديها محفظة من الشركات التابعة والزميلة في قطاع الأغذية حيث تعمل المجموعة في مجال الألبان والدواجن والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام والمزارع السمكية.

مزارع العين للإنتاج الحيواني: تأسست عام 1981 وهي وفق موقعها أول شركة ألبان في الإمارات، ولديها 4 مزارع لتربية الناقة والأبقار والدواجن، إضافة لإنتاج الأجبان والعصائر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا