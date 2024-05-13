

قال رجل الأعمال المصري محمد أبو العنين رئيس مجموعة كليوباترا المصرية إن المجموعة ستعلن الشهر المقبل عن مصنع كبير جديد لها في مصر وستفتتح قريبا فندق جديد في الساحل الشمالي، باستثمارات إجمالية للمشروعين تتخطى 4 مليار جنيه (85 مليون دولار).

وأضاف أبو العنين، في تصريحات خاصة لزاوية عربي يوم الاثنين، أن المصنع الجديد للمجموعة سيكون في منطقة العين السخنة، ويضم 6 خطوط إنتاج لنوع من البورسلين يعرف بـ "سلاب" وهو بورسلين تتميز قطعه بأبعادها الكبيرة.

وتابع: "الست خطوط دول هينتجوا لأول مرة في مصر والشرق الأوسط…سلابس"، مشيرا إلى أن استثمارات هذا المصنع تتخطى الملياري جنيه.

وعن مستهدفات المصنع، قال أبو العنين إن إنتاجه سيتم تخصيصه للسوق المحلي والتصدير معا.

وتأسست مجموعة كليوباترا عام 1983 على يد محمد أبو العنين، وبدأت المجموعة آنذاك عملها مع صناعة السيراميك حيث افتتحت أول مصنع له، إلى أن أصبحت تحوز 60% من حصة السوق المحلية في تلك الصناعة، وفق موقعها الإلكتروني.

وتوسعت المجموعة في مجالات عملها لتشمل صناعات أخرى، والسياحة، والعقارات، والمراكز التجارية، والطيران، والزراعة ووسائل الإعلام.



فندق جديد

قال أبو العينين، لزاوية عربي، إن مجموعة كليوباترا ستفتتح قريبا فندق جديد لها في الساحل الشمالي يضم 450 غرفة باستثمارات تتخطى ملياري جنيه.

وتعمل الشركة حاليا أيضا على تنفيذ مشروع سياحي سكني وفندقي كبير مع شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، وفق رئيس كليوباترا.

وقال أبو العينين إن استثمارات هذا المشروع ستتجاوز الـ 15 مليار جنيه، مضيفا أنه من المتوقع أن يضم 450 غرفة فندقية.





(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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