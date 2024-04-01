قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، وهي من أبرز شركات الاستثمار في مصر، إنها توصلت لاتفاق مع شركة فاينانشال هولدنغ انترناشونال المحدودة (FHI) لتسوية معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه "FHI".

وذكرت القلعة، في إفصاح للبورصة المصرية يوم الاثنين، أن الاتفاق سيؤدي إلى تقليص مديونياتها وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباح رأسمالية، مما سيؤثر إيجابيا على قوائم القلعة المالية.

وتعمل شركة القلعة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وإفريقيا، في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والأغذية، والنقل واللوجيستيات، والتعدين والطباعة والتغليف، بحسب بيان سابق للشركة.

وكانت القلعة أبرمت قبل سنوات اتفاقات مع "FHI" لشراء بعض وحداتها بهدف التخارج من الأعمال غير الأساسية، وتضمنت الاتفاقات أن تبيع القلعة بالتزامن مع ذلك إلى "FHI" - وهي من شركائها الرئيسيين - حيازتها في عدة وحدات غير أساسية.

تفاصيل اتفاق التسوية

ينقل الاتفاق لشركة القلعة ملكية "FHI" في بعض الشركات التابعة للقلعة، إذ أن "FHI" مساهمة في عدة شركات تتبع القلعة، ودائنة كذلك للقلعة وبعض شركاتها.

ومن بين الشركات التي ينقل الاتفاق حصة "FHI" بها إلى القلعة؛ الشركة الوطنية للتنمية والتجارة -المالكة لمجموعة شركات أسيك العاملة في قطاع الأسمنت والصناعات المرتبطة - والشركة المتحدة للمسبوكات.

وستصل ملكية شركة القلعة المباشرة وغير المباشرة في هاتين الشركتين لحوالي 100%.

ويتضمن الاتفاق أيضا أن تسوي "FHI" معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة السابقة لها، وأن تحول "FHI" لصالح شركات تابعة للقلعة حقها في ديون شركتين.

وسيكون ما سبق مقابل سداد القلعة حوالي 13.2 مليون دولار لشركة "FHI"، تم سداد 4.2 مليون دولار منها، على أن تسدد الباقي في 30 سبتمبر 2024.

ويشمل الاتفاق إعطاء الحق لشركة القلعة، حال رغبتها في ذلك، في شراء حصة شركة "FHI" في شركة أسيك للتعدين (أسكوم) في الفترة ما بين نهاية سبتمبر 2024 ونهاية ديسمبر 2025.

وتمتلك شركة القلعة حصة 54.05% في أسكوم للتعدين، فيما تقارب حصة "FHI" في الشركة نحو 14.4%.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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