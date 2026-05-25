ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الأول من 2026 بنحو 66.7% على أساس سنوي، حسب بيانات رسمية.

يعد بنك أبوظبي الأول أحد أبرز البنوك الأجنبية العاملة في مصر، ويقدم خدمات مصرفية من خلال أكثر من 70 فرع في البلاد، وفق موقعه الرسمي.

وحسب بيانات صادرة عن البنك، فقد سجل صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6.5 مليار جنيه (124 مليون دولار)، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025.

وقد سجل البنك صافي دخل من العائد بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، وهي نفس القيمة التي حققها في الربع المقارن من العام الماضي، فيما سجل صافي دخل من الأتعاب والعمولات بنحو 0.7 مليار جنيه، مدفوعا باستمرار نمو الأنشطة المصرفية.

ونمت محفظة صافي القروض والتسهيلات الائتمانية خلال الربع الأول من 2026 إلى 191.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 153.4 مليار جنيه في الربع الأول من 2025.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا