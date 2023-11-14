ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 11.7% على أساس سنوي، وفقا لبيانات نشرها مصرف قطر المركزي عبر حسابه على إكس (تويتر سابقا) الثلاثاء.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية.

وفي نهاية أكتوبر سجلت الاحتياطيات الدولية الصافية نحو 243.5 مليار ريال قطري (66.9 مليار دولار) مقابل 217.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية لقطر، من سندات وأذون الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة قطر لدى صندوق النقد، ويضاف لها موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، حسب الوكالة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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