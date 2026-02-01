أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، ترشيح كيفن وارش، لمنصب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلفا لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، وسط ضغوط تتعلق بخفض أسعار الفائدة.

كان باول، قد تولى منصبه في فبراير 2018، لمدة 4 سنوات، وأعيد تعيينه في مايو 2022. ويطالب ترامب الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، وسط مخاوف في الأسواق عن مدى استمرار استقلالية الفيدرالي.

وقد أبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأول هذا العام لتكون في نطاق 3.5 - 3.75%.

ويحتاج وارش لتصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح ترامب لتولي هذا المنصب.

وارش في سطور

- حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ستانفورد، وشهادة الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

- بدأ مسيرته المهنية في التسعينات بالعمل في قسم عمليات الاندماج والاستحواذ بشركة مورغان ستانلي في نيويورك.

- يعمل حاليا زميل شيبارد زائر متميز في الاقتصاد بمعهد هوفر، ومحاضر في كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال.

- شغل منصب عضو في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي في الفترة بين 2006-2011 وكان حينها بعمر 35 عام كأصغر الأعضاء.

- كان ممثل للاحتياطي الفيدرالي لدى مجموعة العشرين، ومبعوث للمجلس للاقتصادات الناشئة والمتقدمة في آسيا.

- عمل خلال الفترة بين 2002-2006 كمساعد خاص للرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية، وسكرتير تنفيذي للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض.

