أعلن بنك لشا، المدرج في بورصة قطر، استكمال الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة أمادييو إير فور بلاس أو Amedeo Air Four Plus (AA4+) المتخصصة في تأجير الطائرات، للتوسع في استثماراته في هذا القطاع، وفق إفصاح البنك للبورصة هذا الأسبوع.

خلفية سريعة عن البنك والشركة

(بحسب الموقع الرسمي للبنك والشركة + بيانات السوق)

تأسس بنك لشا عام 2008، وبدأ أعماله في 2009، وكان يُعرف سابقا باسم بنك قطر الأول قبل تغيير علامته التجارية إلى بنك لشا في عام 2022، ومدرج في بورصة قطر منذ عام 2016. يتواجد أيضا في السعودية وأيرلندا من خلال شركتين تابعتين.

يقدم البنك خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة، إدارة الأصول، بالإضافة لنشاط خدمات الطيران من خلال شركة تابعة هي Lesha Aviation Capital العاملة في تأجير الطائرات وتدير أصول بقيمة 1.5 مليار دولار تتضمن 15 طائرة يتم تأجيرها لشركة طيران في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

أما شركة أمادييو إير فور بلاس، تأسست عام 2015 وهي مسجلة ومؤسسة في جزيرة غيرنزي التابعة للتاج البريطاني، وأدرجت أسهمها في بورصة لندن في نفس العام. وتمتلك 12 طائرة يتم تأجيرها لطيران الإمارات والخطوط الجوية التايلاندية.

تفاصيل أكثر عن الصفقة

(وفق إفصاحات البنك لبورصة قطر + إفصاح الشركة لبورصة لندن)

- استحوذ بنك لشا على 100% من رأس المال المصدر لشركة أمادييو إير فور بلاس من خلال شركة LAC 10 التابعة للبنك والمؤسسة حديثا.

- تم تنفيذ الصفقة بسعر 73 بنس للسهم، بما يعكس قيمة حقوق ملكية إجمالية تبلغ نحو 190 مليون جنيه إسترليني.

- تم شطب أسهم أمادييو إير فور بلاس من الإدراج في بورصة لندن.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا