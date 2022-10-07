أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها يوم الجمعة بعد أن استمرت هذا الأسبوع محاولات بعض المودعين الحصول على ودائعهم المحتجزة بالقوة، بحسب مصادر مصرفية في بيروت.

وشهدت المصارف اللبنانية مؤخرا عمليات "اقتحام" من بعض المودعين لسحب أموالهم في مشهد تكرر الخميس، بعد يوم واحد من مطالبة نائبة برلمانية تدعى سينتيا زرازير بمبلغ من وديعتها أمضت في إحدى البنوك 4 ساعات للحصول عليها.

وازدادت وتيرة الـ "الاقتحامات" في الأسابيع الأخيرة ما أجبر البنوك على الإقفال لأكثر من أسبوع في أواخر الشهر الماضي.

للمزيد: نائبة في البرلمان اللبناني تغادر فرع أحد البنوك بعد أن حصلت على مبلغ من وديعتها

مصارف لبنان تعود لمزاولة أعمالها يوم الاثنين "عبر قنوات" محددة

وقال مصرفي لموقع زاوية عربي: "أعتقد أن الإغلاق سيكون لليوم فقط، اعتصام ليوم واحد. والإغلاق هو أمام العملاء الأفراد، أما العمليات التجارية وللشركات مفتوحة".

وأضاف المصدر نفسه: "قد يتم تمديد (الإغلاق) لكن أعتقد أنهم قالوا ليوم واحد...(وهو) لحماية الموظفين".

وعلل المصدر ومصرفي ثانٍ لموقع زاوية عربي أسباب الإغلاق للأحداث الأخيرة أو ما بات يُعرف بالـ "اقتحامات".

وأضاف المصرفي الثاني أن الإغلاق سيكون "لأجل غير مسمى...ولكن بعض الفروع مفتوحة كمراكز للعمليات النقدية للشركات".

وأشار مصرفي ثالث أن فروع بعض المصارف لا تزال تعمل بحسب تعليمات الإدارة التي تتبع لها.

(إعداد: ريم شمس الدين ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا