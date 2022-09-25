أعلنت جمعية مصارف لبنان، الممثلة للمصارف العاملة في البلاد، في بيان يوم الأحد، عودة البنوك لمزاولة أعمالها اعتبارا من يوم الاثنين 26 سبتمبر الجاري، وذلك بعد توقف دام عدة أيام بعد أن شهدت المصارف اقتحامات متكررة خلال الفترة الماضية.

وقال الجمعية، في البيان المنشور عبر حسابها على تويتر، إن استئناف المصارف عملها سيكون "عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع".

وأضافت أن ذلك "يسمح لهم (العملاء) بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص" التي يتم تحويلها عبر المصارف.

وقال مصرفيون في لبنان، لزاوية عربي، إنه لم تصدر آلية واضحة لتطبيق قرار جمعية مصارف لبنان، لكنه قد يعني فتح بعض فروع المصارف الحساسة للشركات وقصر تعاملات الأفراد على الصراف الآلي، مضيفين أن فروع المصارف على الأغلب لن تستقبل العملاء الأفراد.

وأشارت جمعية المصارف، في بيانها، إلى أنه يمكن لأي عميل عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة العملاء لكي يتم تلبية أي حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة.

وشهدت المصارف اللبنانية الفترة الماضي سلسلة اقتحامات من مواطنين طالبوا بسحب ودائعهم، ما أجبرها على إعلان إقفال مؤقت، قبل أن تقرر جمعية مصارف لبنان يوم الأربعاء الماضي أن المصارف ستظل مغلقة "قسريا" نتيجة "مخاطر محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع".

وأتت الاقتحامات في وقت يفرض فيه مصرف لبنان المركزي قيود على سحب الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

للمزيد: جمعية مصارف لبنان تعلن تمديد إغلاق البنوك



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا