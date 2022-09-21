ستبقى المصارف اللبنانية مقفلة إلى يوم الاثنين المقبل، لتمدد بذلك قرار الإقفال بعد أن شهدت اعتداءات متكررة الأسبوع الماضي، بحسب مصادر مصرفية في بيروت.



وفي رد على سؤال من موقع زاوية عربي حول استمرار إقفال المصارف، قال مصدر إن القرار اتخذ بسبب "المسألة الأمنية."



وشهدت المصارف اللبنانية الأسبوع الماضي سلسلة اقتحامات من مواطنين طالبوا بسحب ودائعهم، ما أجبرها على الإقفال لـ3 أيام. وكان من المفترض أن تعاود المصارف عملها يوم الخميس.



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ولم يفصح المصدر عن تفاصيل لكن في بداية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان في أواخر عام 2019 أقفلت البنوك أبوابها في المرة الأولى لأسبوعين لتغلق مجددا بعد أسبوع، بحسب رويترز نتيجة مضايقات تعرض إليها موظفو البنوك بسبب تهافت العملاء على سحب ودائعهم بعد أن فرضت البنوك حدا على سحب الودائع.

وحينها انتشرت عناصر أمنية خارج المصارف، بحسب خبر سابق نشرته وكالة رويترز.

(إعداد: ريم شمس الدين، ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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