دخلت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير يوم الأربعاء فرع بنك بيبلوس بشمال العاصمة بيروت للمطالبة بوديعتها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن رابطة المودعين اللبنانيين.

وأفادت رويترز ، نقلا عن الرابطة وهي إحدى الجهات غير الحكومية - التي تأسست بعد أن فرضت المصارف اللبنانية قيود على حرية سحب الودائع ـ إن النائبة التي انتخبت لأول مرة في مايو ضمن قوى التغيير، دخلت البنك من دون سلاح.

ولم تذكر رويترز تفاصيل إضافية.

لا تزال المصارف اللبنانية تفرض قيود على حركة الودائع للعام الثالث على التوالي، فيما تتوالى عمليات الاقتحام لتحرير الودائع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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