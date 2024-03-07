رفع البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- الحدود الشهرية للمشتريات الدولية داخل وخارج مصر لبطاقات الائتمان التي يصدرها لعملائه، في أعقاب قرار تعويم العملة المحلية في مصر.

وسمحت مصر الأربعاء بخفض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي مقابل الدولار إلى نحو 49.5 جنيه للدولار -من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور- كما أعلنت التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع حجم قرض سابق من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

وكان محافظ البنك المركزي المصري أشار، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى صدور توجيهات جديدة للبنوك العاملة في مصر في أعقاب قرار التعويم، بموجبها ستبدأ البنوك -كل حسب قراره- في رفع القيود التي فرضتها سابقا في ظل نقص الدولار على بطاقات الائتمان.

والأربعاء، قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن القيود المفروضة على الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان سيتم رفعها قريبا.

تفاصيل الحدود الجديدة

قال البنك التجاري الدولي، في رسالة تلقاها بعض عملائه عبر الهاتف، إن حدود الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان داخل وخارج مصر تم تحديثها، على أن تسري الحدود الجديدة اعتبارا من يوم الخميس 7 مارس الجاري.

ولدى البنك 6 قطاعات للعملاء تُصدر على أساسها بطاقات الائتمان، وهي "Prime"، و"Plus"، و"Wealth"، و"Private"، و"Business Banking"، و"Corporate".

ووفق التحديثات الجديدة التي أعلنها البنك على حدود تلك البطاقات وحدود سابقة معلنة في يناير الماضي أوردتها وسائل محلية:

فقد ارتفع الحد الشهري للمشتريات الدولية من خارج مصر ليتراوح بين ما يعادل 25 ألف جنيه إلى 175 ألف جنيه (من 506.6 دولار إلى 3.5 ألف دولار) من العملات الأجنبية، وذلك من ما بين 15 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه سابقا، على حسب نوع القطاع التابعة له البطاقة الائتمانية.

وارتفعت الحدود الشهرية للشراء الدولي من داخل مصر لبطاقات الائتمان من بين ما يعادل ألفي جنيه إلى 7.750 ألف جنيه من العملات الأجنبية سابقا إلى بين ما يعادل 3.5 ألف جنيه إلى 12.5 ألف جنيه حاليا، حسب نوع القطاع التابعة له البطاقة.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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