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أنهت المفوضية الأوروبية تحقيق بدأته جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مع قطر للطاقة بدون إدانة للشركة الحكومية في الدوحة.

وقالت المفوضية في بيان نقلته رويترز إن المحققين ألغو تحقيقهم في شركة قطر للطاقة فيما لم تؤكد الأدلة التي جمعوها مخاوفهم الأولية.

وأضاف البيان ان إغلاق التحقيقات يستند إلى "تحليل شامل لجميع الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات الواردة من قطر للطاقة ومستوردي الغاز الأوروبيين".

وقد بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيق في عام 2018 على اتفاقيات التوريد التي أبرمتها قطر للطاقة مع مستوردي الغاز الأوروبيين وقدرتها على بيع الغاز الطبيعي المسال في وجهات أخرى داخل أوروبا.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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