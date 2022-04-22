واصل قطاع العقارات في دبي نموه خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيدا من تحولات جذرية في بيئة الأعمال وجذب المغتربين للتملك، على الرغم من ارتفاع الأسعار المدفوع بالتضخم ومتغيرات فيروس كورونا، وفقا لتقرير Betterhomes الصادرهذا الشهر.

ووفقا للتقرير، ارتفعت المعاملات في سوق مبيعات العقارات بدبي بنسبة 81% على أساس ربع سنوي، فيما استمرت الأسعار في الارتفاع مما دفع قيمة العقارات المباعة في الربع الأول إلى مستوى قياسي بلغ 42.9 مليار درهم (11.7 مليار دولار) ، بزيادة 125% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووفقا للتقرير بلغ متوسط الزيادة الفصلية في سعر الوحدات السكنية 15% والتاون هاوس 47% والفيلا 55% مقارنة بذات الفترة في 2021.

وأوضح التقرير أن انتعاش سوق العقارات في دبي، سببه السيولة المرتفعة وأسعار الفائدة المنخفضة والهجرة إلى الإمارات، حيث شهدت دبي انتقال المزيد من المغتربين إلى شواطئها لأسباب تتعلق بالسلامة والكفاءة الضريبية وبيئة الأعمال الداعمة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الطلب على جميع أنواع الأصول السكنية خاصة بين المستثمرين من أصحاب الثروات العالية، حيث ارتفع عدد الشقق المباعة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 77% وعدد وحدات التاون هاوس 125% وعدد الفلل المباعة بنسبة 56% مقارنة بالربع الأول من 2021.

وارتفعت إجمالي قيمة مبيعات الشقق بنسبة 146% مسجلة أعلى زيادة مقارنة بين قيمة مبيعات التاون هاوس 138% والفلل 97%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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