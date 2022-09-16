تقدم النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، بطعن على حكم محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية ترحيل شخص مطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، وفقا لبيان من مكتب دبي الإعلامي الجمعة.

ماذا نعرف عن القضية

(وفقا لبيان من حكومة دبي و رويترز)

اسمه سانجاي شاه - بريطاني الجنسية.

الاتهامات تتضمن مخطط للاحتيال الضريبي بقيمة تتخطى مليار دولار.

وبحسب رويترز يُشتبه في أن شاه "احتال على الحكومة الدنماركية من خلال مخطط تضمن تقديم طلبات إلى وزارة الخزانة نيابة عن مستثمرين وشركات من جميع أنحاء العالم لاسترداد ضريبة أرباح الأسهم التي تبلغ قيمتها أكثر من 9 مليارات كرونة دنمركية (1.23 مليار دولار)".

اعتقلته شرطة دبي العام الحالي.

طلبت السلطات الدنماركية ترحيله من الإمارات إلى الدنمارك.

أحال النائب العام الطلب إلى المحكمة.

قضت المحكمة يوم الاثنين بعدم ترحيله إلى الدنمارك.

قرر النائب العام الطعن في قرار المحكمة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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