أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، إتمام صفقة الاستحواذ على دواء سياليس من شركة "إيلي ليلي" السعودية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وفق بيانها للبورصة السعودية يوم الثلاثاء.

وستستحوذ الشركة الكيميائية السعودية القابضة على جميع حقوق صرف دواء سياليس في السعودية، بعد إتمام الاستحواذ بناء على اتفاقية الاستحواذ الموقعة بين الشركتين في ديسمبر الماضي.

وارتفع سهم الشركة الكيميائية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.87% إلى 35 ريال ( 9.3 دولار).

وتعمل الشركة الكميائية السعودية، في مجال صناعة المتفجرات المدنية ولديها 3 مصانع، ومستودعات توزيع، وتبيع بالسوق المحلي والتصدير، ولديها 5 شركات تابعة تعمل اثنان منها في نشاط الأدوية، بحسب بيانات الشركة.

ويستخدم دواء سياليس لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال وكذلك لعلاج علامات وأعراض تضخم البروستاتا الحميد (تضخم البروستاتا غير السرطاني)، وفق البيان.

ووفق عملية الاستحواذ، ستكون شركة أجا للصناعات الدوائية (أجا فارما) إحدى الشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة هي الشركة المصنعة والموردة لدواء سياليس في السوق السعودية.

ووصلت إيرادات دواء سياليس في المملكة العربية السعودية في عام 2021 إلى حوالي 100 مليون ريال سعودي ( 26.7 مليون دولار) وفقا للبيان.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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