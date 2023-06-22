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أعلن خفر السواحل الأمريكي، الخميس، مقتل جميع ركاب الغواصة المفقودة بالمحيط الأطلسي، بعدما عُثر على منطقة حطام بالقرب من سفينة تيتانيك في قاع المحيط، حسبما نقلت وسائل إعلام.

وفُقدت غواصة سياحية على متنها خمسة أشخاص يوم الأحد الماضي بعد أقل من ساعتين من انطلاقها في رحلة في المحيط الأطلسي إلى الأعماق لزيارة حطام سفينة تيتانيك.

وكانت شركة "OceanGate" التي تسير الرحلات السياحية لحطام تيتانيك - والتي كان رئيسها التنفيذي ستوكتون راش على متن الغواصة المفقودة - قالت إنها تعتقد أن ركاب الغواصة المتجهة إلى تيتانيك "فقدوا للأسف".

وأضافت الشركة في بيان نقلته سي إن إن :"نعتقد الآن أن رئيسنا التنفيذي ستوكتون راش وشاهزادا داوود وابنه سليمان داوود وهاميش هاردينغ وبول هنري نارجوليه فقدوا للأسف".

وقال خفر السواحل، في إفادة إعلامية، إن الحطام الذي تم العثور عليه يتفق مع "الانهيار الكارثي" لغواصة تيتان.

ويستقر حطام سفينة تيتانيك على بعد حوالي 650 كيلومتر من السواحل الكندية وعمق يقارب الـ 4 آلاف متر، وهو مقصد منذ العثور عليه في عام 1985 للسياح والباحثون عن المقتنيات الفريدة، بحسب وسائل إعلام.

للمزيد: فقدان غواصة سياحية في المحيط الأطلسي...ما علاقة سفينة تيتانيك؟



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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